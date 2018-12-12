Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Neustadter ve Benzia, Spartak Trnava maçının kadrosuna alınmadı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 2. sırada bulunan Fenerbahçe gruptaki son maçta Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Üst turu garantileyen ve ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe bu maçta da sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

Harun Tekin, Erten Ersu, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Diego Reyes, Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Isla, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Jailson, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Slimani, Cebrail, Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Batuhan Yılmaz

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Neustadter ve Benzia, Spartak Trnava maçı kadrosuna dahil edilmedi. (Fanatik)