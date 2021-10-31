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  • Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş çatlağı! Konyaspor maçı sonrası kıyamet koptu
Spor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş çatlağı! Konyaspor maçı sonrası kıyamet koptu

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de ilk 11'de şans bulamaması sarı lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Konyaspor karşısında üst üste 3. mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de fatura Vitor Pereira'ya kesilirken, Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de oynatılmamasına tepki yağdı.

Star.com.tr31 Ekim 2021 Pazar 08:12 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 08:12
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş çatlağı yaşanıyor... Sarı lacivertliler son oynanan lig maçında Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Fenerbahçe taraftarları Vitor Pereira'ya eleştiriler yağdırırken sakatlanarak oyundan çıkan Luis Gustavo'nun yerine 59. dakikada oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de şans bulmasını istediler.

"MERT HAKAN YANDAŞ 11'E DÖNMELİ"

Fenerbahçe'de üst üste alınan 3. yenilgi sonrası taraftar faturayı Vitor Pereira'ya kesti. Sistem ve oyuncu üzerinde sert eleştiriler alan Portekizli teknik adama Mert Hakan Yandaş'a şans vermediği için de tepkiler yağdı. Sarı lacivertli taraftarlar Sarı kırmızılı taraftarlar Mert Hakan Yandaş'ın maça ilk 11'de başlaması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.

İşte Fenerbahçeli taraftarların Mert Hakan paylaşımlarından bazıları:

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