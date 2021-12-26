Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş çatlağı! Tepki yağdı

star.com.tr 26 Aralık 2021 Pazar 21:08 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 21:10

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, gündem oldu. Maçta 1 asistle oynayan Mert Hakan Yandaş taraftarlar tarafından ıslıklandı. Tepki çeken oyuncu sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ, ISLIKLANDI

Evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar, maçta ilk golü atan Novak'a asist yapmasına rağmen Mert Hakan Yandaş'a ıslıkla tepki gösterdi. Mert Hakan Yandaş, bu sezon 16 maçta forma giyerken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN FENERBAHÇE KARNESİ

2020'nin yaz transfer döneminde Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldı. 27 yaşındaki oyuncu bugüne kadar sarı-lacivertli forma ile 54 maça çıkarken 5 gol ve 4 asistle katkıda bulunabildi.

Taraftarların Mert Hakan Yandaş paylaşımları: