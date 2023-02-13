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Spor

Fenerbahçe'de mesai başladı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ilk antrenmanını yaptı.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 20:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de mesai başladı
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Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada ilk çalışmasını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığını atlatan Joao Pedro'nun da katıldığı belirtildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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