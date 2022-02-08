Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi “İlişkisi tamamen bitti”

8 Şubat 2022 Salı 11:41 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 11:42

Fenerbahçe'de sürpriz Mesut Özil gelişmesi yaşanıyor. Son oynanan lig maçında Başakşehir'e karşı forma giymeyen yıldız oyuncunun sarı lacivertlilerden ayrılacağı iddia edildi. VOLE'deki Son Raund programında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki bağın koptuğunu ve sezon sonunda yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını belirtti.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

"MESUT ÖZİL YA KÖRFEZ'E YA DA ABD'YE..."

Serdar Ali Çelikler'in programdaki sözleri şu şekilde: "Mesut Özil sezon sonu takımdan ayrılır. Körfez ülkelerine ya da ABD'ye transfer olacağını düşünüyorum. Mesut Özil sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe'ye katkı sağlayamaz ve maçlarda da oynayacağını sanmıyorum. Yönetim ile oyuncunun arasındaki bağ koptu. Oyuncunun Fenerbahçe'yle ilişkisi bitti."

8 GOL 2 ASİST

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 23 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncu Galatasaray ile oynanan derbi maçında da 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.