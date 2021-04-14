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Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert eleştiri! ''Macera kabusa döndü''

İngiltere Premier Lig'de Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor. İngiliz basını sarı lacivertlilere büyük beklentiyle transfer olan Mesut için, 'Macerasının kabusa döndüğü' yorumunda bulundu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:14 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:24
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Devre arası transfer döneminde büyük umutlarla Arsenal'den Fenerbahçe 'ye dahil olan Mesut Özil'in Türkiye kariyeriyle ilgili İngiliz basınından dikkat çeken bir yorum geldi.

"FENERBAHÇE MACERASI KABUSA DÖNDÜ"

Dailycannon.com'da yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe macerası kabusa döndü. Haberde konuyla ilgili, "Fenerbahçe'ye 'Bir rüya hamlesi' olarak katıldı ve Arsenal'den ayrıldı ama dürüst olmak gerekirse imzayı attığından beri onun için her şey kabus oldu." ifadeleri kullanıldı.

SADECE 418 DAKİKA FUTBOL OYNADI

Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyerinin değerlendirildiği haberde, "Şu anda 4,5 milyon sterlin değerinde, ocak ayında serbest olarak gittiği Fenerbahçe'de sadece 418 dakika futbol oynadı. Fenerbahçe'ye 'Bir rüya hamlesi' olarak katılırken Arsenal perdesinden sıyırıldı ama dürüst olmak gerekirse imzayı attığından beri her şey kabus oldu" denildi.

"GOL VE ASİST ÜRETEMEDİ"

Öte yandan yıldız futbolcuyla ilgili, "Türkiye'de geçirdiği süre boyunca ortalama 6.46 reyting yakaladı, henüz ne bir golü ne de bir asisti var. Ayak bileği bağ yırtığı nedeniyle kenarda bekliyor, belki sezon bitene kadar oynamayabilir" yorumunda bulunuldu.

Mesut'un son olarak 5 Nisan'da sahalara geri dönmesinin beklendiği ancak henüz dönmediğinden bahsedildi.

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