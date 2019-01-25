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Fenerbahçe'de Michael Frey 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Frey'in kontrolleri sonucunda sağ bacak üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.     

Tedavisine başlanan 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. 

(AA)

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