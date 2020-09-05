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Spor

Fenerbahçe'de Michael Frey Kasımpaşa'ya kiralanacak

Mame Thiam'ı Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer eden Fenerbahçe, lacivert beyazlı kulübün bu jestine karşılık verecek. Sarı lacivertli yönetim, Michael Frey'i Kasımpaşa'ya kiralayacak.

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:39 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 16:39
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Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri beklentileri karşılayamayan İsviçreli forvet Michael Frey, takımdan yeniden gönderiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon planlarında yer almayan Michael Frey'in yeni adresi ise belli oldu. Takvim'de yer alan habere göre; İsviçreli forvet Kasımpaşa'ya 1 yıllığına kiralanacak.

26 yaşındaki forvet, 2018 yazında Fenerbahçe'ye Zürih'ten 2.6 milyon euro karşılığında transfer oldu. Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Nürnberg'de kiralık olarak geçiren İsviçreli golcü, çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı. Frey'in, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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