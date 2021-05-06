06 Mayıs 2021 Perşembe 21:54 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 21:54

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Japon golcü Yuma Suzuki için kulübü St Truiden'in istediği bonservis bedeli oldu.

St Truiden yönetimi Suzuki için 5 milyon euro talep ediyor. Ancak Belçika kulübü Suzuki'nin boşluğunu yine Fenerbahçe'den bu sezon Beveren'e kiralık olarak giden ve başarılı bir sezon geçiren Frey ile doldurmak istiyor.

Beveren'de bu sezon ligde 27 maçta 12 gol atan ve 3 asist yapan Michael Frey'in gelecek sezon da Fenerbahçe'de olması bekleniyor. St Truiden kulübü ise önümüzdeki yıl Suzuki'nin ayrılması halinde Japon golcünün yokluğunu Frey ile kapatmanın planlarını yapıyor. Eğer bu şekilde bir transfer gerçekleşmesi halinde ücretlerde de değişiklik olacak.