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Spor

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bayramı! Resmen duyurdular: Dünya Kupası'nda...

Michy Batshuayi için Dünya Kupası'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Belçika'da Romelu Lukaku'nun ilk iki maçta forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından Fenerbahçeli Michy Batshuayi için gün doğdu. İşte detaylar...

20 Kasım 2022 Pazar 21:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bayramı! Resmen duyurdular: Dünya Kupası'nda...
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Fenerbahçeli Michy Batshuayi için Dünya Kupası'nda büyük bir şans doğdu. Belçika'da Romelu Lukaku'nun ilk iki maçı kaçırmasının ardından Michy Batshuayi'nin forma giymesi bekleniyor. Bu haber sarı-lacivertlilerin golcü oyuncuyu pazarlaması için de büyük bir fırsat.

MICHY BATSHUAYI FORMA GİYECEK

Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Belçika'da Romelu Lukaku'nun Kanada ve Fas ile oynanacak maçları kaçıracağı belirtildi. Lukaku'nun yerine ise Michy Batshuayi'nin forma giymesi bekleniyor.

DÜNYA KUPASI'NDA VİTRİN YAPACAK

Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi'den beklentisi ise Belçika Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda vitrin yaparak değerini artırması. Bu nedenle Romelu Lukaku'nun yokluğu Batshuayi için fırsat olarak gözüküyor.

MICHY BATSHUAYI'NIN FENERBAHÇE KARNESİ

Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer alan ve toplam 593 dakika süre alan 29 yaşındaki Belçikalı golcü, 8 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

Sarı-lacivertliler Batshuayi'yi geçtiğimiz yaz Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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