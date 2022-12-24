Fenerbahçe'de Michy Batshuayi depremi! Ortalık yıkıldı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olduğu maça Michy Batshuayi damga vurdu. Sahada yoklara oynayan Michy Batshuayi'ye sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.

MICHY BATSHUAYI KAYIPLARDA

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi'nin performansı dikkat çekti. Sahada yoklara oynayan Batshuayi, 60. dakikada yerini Lincoln Henrique'ye bıraktı.

TARAFTARDAN MICHY BATSHUAYI'YE TEPKİ YAĞDI

Michy Batshuayi'nin performansı sosyal medyada da gündem oldu. Belçikalı golcü, sarı-lacivertli taraftarların eleştiri oklarının hedefi oldu. Yapılan binlerce paylaşımın ardından Batshuayi trendlere yükseldi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıkan Michy Batshuayi, bunların 8'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 683 dakika süre aldı. Belçikalı golcü, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

İşte taraftarların Michy Batshuayi'ye tepkilerinden bazıları: