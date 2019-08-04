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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sesleri

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Chelsea’nin 25 yaşındaki forveti Michy Batshuayi’yi kiralamak istiyor.

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2016’da 39 milyon euroya Chelsea’ye geçtikten sonra başka takımlarda kiralık oynayan Batshuayi’nin Londra’daki geleceği belirsiz, sözleşmesi 2021’de bitiyor.

(Akşam)

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