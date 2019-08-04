Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sesleri
Fenerbahçe, İngiliz ekibi Chelsea’nin 25 yaşındaki forveti Michy Batshuayi’yi kiralamak istiyor.
2016’da 39 milyon euroya Chelsea’ye geçtikten sonra başka takımlarda kiralık oynayan Batshuayi’nin Londra’daki geleceği belirsiz, sözleşmesi 2021’de bitiyor.
(Akşam)
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