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Spor

Fenerbahçe'de Midtjylland mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

AA28 Ocak 2025 Salı 14:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Midtjylland mesaisi başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Salondaki çalışmanın ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdükleri antrenmanı, pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamladı. Göztepe maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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