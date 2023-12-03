Fenerbahçe'de Miguel Crespo için son şans

Ara transfer dönemi Fenerbahçe için bir hayli hareketli geçecek gibi görünüyor. Sarı Lacivertli ekipte sürpriz ayrılıkların yaşanması gündemde. Bu isimlerden biri de Miguel Crespo...

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arasında hamlelerine devam etmeyi hedefliyor. Yaz aylarında 6 numara transferini rafa kaldıran Sarı-Lacivertli kulübün, bu takviyeyi Ocak ayında tekrar gündemine alması ve ayrıca stoper eksikliğini de gidermesi bekleniyor.

YOLLARIN AYRILMASI GÜNDEMDE

Sezon başında gönderilmesi beklenen ancak orta alanda İsmail Yüksek'in partneri olması adına son anda sözleşmesi uzatılan Miguel Crespo, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Nordsjaelland karşısında 6 numara pozisyonunda kötü bir performans gösteren Crespo'nun bir an önce eski günlerine dönmesi bekleniyor. Aksi takdirde Portekizli futbolcu ile devre arasında yollar ayrılabilir.

2021 YILINDA TAKIMA KATILMIŞTI

2021 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz temsilcisi Estoril Praia'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, Sarı-Lacivertli takımda 75 maça çıktı.

Bu sezon İsmail Kartal'dan 13 resmi müsabakada görev alan Crespo, 1 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki orta saha, 1 defa da asist kaydetti.