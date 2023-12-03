İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2023 Pazar / 21 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Miguel Crespo için son şans
Spor

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için son şans

Nordsjaelland karşısında 6 numara pozisyonunda kötü bir performans gösteren Miguel Crespo'nun bir an önce eski günlerine dönmesi bekleniyor. Aksi takdirde Portekizli futbolcu ile devre arasında yollar ayrılabilir.

Fanatik3 Aralık 2023 Pazar 10:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Miguel Crespo için son şans
ABONE OL

Ara transfer dönemi Fenerbahçe için bir hayli hareketli geçecek gibi görünüyor. Sarı Lacivertli ekipte sürpriz ayrılıkların yaşanması gündemde. Bu isimlerden biri de Miguel Crespo...

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arasında hamlelerine devam etmeyi hedefliyor. Yaz aylarında 6 numara transferini rafa kaldıran Sarı-Lacivertli kulübün, bu takviyeyi Ocak ayında tekrar gündemine alması ve ayrıca stoper eksikliğini de gidermesi bekleniyor.

YOLLARIN AYRILMASI GÜNDEMDE

Sezon başında gönderilmesi beklenen ancak orta alanda İsmail Yüksek'in partneri olması adına son anda sözleşmesi uzatılan Miguel Crespo, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Nordsjaelland karşısında 6 numara pozisyonunda kötü bir performans gösteren Crespo'nun bir an önce eski günlerine dönmesi bekleniyor. Aksi takdirde Portekizli futbolcu ile devre arasında yollar ayrılabilir.

2021 YILINDA TAKIMA KATILMIŞTI

2021 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz temsilcisi Estoril Praia'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, Sarı-Lacivertli takımda 75 maça çıktı.

Bu sezon İsmail Kartal'dan 13 resmi müsabakada görev alan Crespo, 1 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki orta saha, 1 defa da asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.