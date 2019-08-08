Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, Cagliari maçının kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Cagliari ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede kadroda yer almayan bir isim kafaları karıştırdı.
Transfer dönemi boyunca takımdaki geleceği sorgulanan Miha Zajc'ın kadro dışında kalması kafalarda soru işareti bıraktı.
Bilindiği kadarıyla bir sakatlığı bulunmayan Miha Zajc ile ilgili kulüpten de bir açıklama gelmedi.
Zajc'ın olası transfer görüşmeleri için kadroya alınmadığı düşünülüyor.
(Sporx)
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