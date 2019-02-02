Fenerbahçe'de Miha Zajc ilk idmanına çıktı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden alınan bilgiye göre, dünkü Göztepe maçı sonrası bazı oyuncular izinli olurken, yeni transferler ve kadroda yer alan oyuncuların bir bölümü antrenman yaptı.

Yeni transferlerden Miha Zajc da sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'de, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 21 yaş altı takımı oyuncularının da yer aldığı çift kale maçla sona erdi.