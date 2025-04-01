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Spor

Fenerbahçe'de Milan Skriniar alarmı! Avrupa devleri onun peşinde

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın tapusunu almak istiyor. Ancak sarı lacivertlilerin işi oldukça zor çünkü 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun peşinde A.Madrid, Sevilla ve Tottenham gibi takımlar var. İşte detaylar...

AKŞAM1 Nisan 2025 Salı 08:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Milan Skriniar alarmı! Avrupa devleri onun peşinde
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Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde Galatasaray'ın elinden kaptığı Milan Skriniar, kısa sürede gösterdiği performansla hem savunmanın belkemiği hem de taraftarın sevgilisi oldu. Satın alma opsiyonu bulunmayan futbolcuya 6 ay için 5 milyon euro ödeyen Kanarya, 10 milyon euro civarında bir bedelle oyuncunun tapusunu almak istiyor. 30 yaşındaki savunmacı burada kalmaktan memnun olduğunu söylese de Avrupa'dan çok önemli takımları peşine taktı.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Sevilla'nın ciddi bir girişimde bulunacağını yazmıştı. Son olarak Fichajes; Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'nin yıldız futbolcuyu getirmek için devreye gireceğini ancak Tottenham'ın da rekabete dahil olduğunu yazdı. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Slovak savunmacı; Sarı-Lacivertli forma altında 7 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası olmak 13 maça çıkıp 1 gol 2 asistle oynadı.

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