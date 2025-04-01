Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde Galatasaray'ın elinden kaptığı Milan Skriniar, kısa sürede gösterdiği performansla hem savunmanın belkemiği hem de taraftarın sevgilisi oldu. Satın alma opsiyonu bulunmayan futbolcuya 6 ay için 5 milyon euro ödeyen Kanarya, 10 milyon euro civarında bir bedelle oyuncunun tapusunu almak istiyor. 30 yaşındaki savunmacı burada kalmaktan memnun olduğunu söylese de Avrupa'dan çok önemli takımları peşine taktı.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Sevilla'nın ciddi bir girişimde bulunacağını yazmıştı. Son olarak Fichajes; Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'nin yıldız futbolcuyu getirmek için devreye gireceğini ancak Tottenham'ın da rekabete dahil olduğunu yazdı. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Slovak savunmacı; Sarı-Lacivertli forma altında 7 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası olmak 13 maça çıkıp 1 gol 2 asistle oynadı.