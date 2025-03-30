Ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak alınan Milan Skriniar, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Jose Mourinho, gelecek sezon için Skriniar'ın bonservisinin alınmasını talep etti. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncu için zorlu rakiplerle mücadele edecek. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Atletico Madrid, Skriniar'ı listesine aldı. La Liga devi, Teknik Direktör Diego Simeone'nin de onay vermesiyle PSG ile görüşmelere başlayacak. Fransa ekibinin oyuncuyu satmak istemesi, Skriniar'a olan ilgiyi artırıyor.

TOTTENHAM ONU İSTİYOR

Fichajes'in haberine göre ise; Tottenham, takımdan ayrılması beklenen Arjantinli stoper Cristian Romero'nun yerine Milan Skriniar'ı transfer listesine ekledi. Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou'nun, Romero'nun olası ayrılığında savunmaya liderlik edebilecek üst düzey bir stoper talebi olduğu, Skriniar'ın da tecrübesiyle bunu karşılayabileceği belirtildi.