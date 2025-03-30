İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Milan Skriniar fırtınası! Avrupa onun peşinde
Spor

Fenerbahçe'de Milan Skriniar fırtınası! Avrupa onun peşinde

Milan Skriniar, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin yeninden gündemine gelmeyi başardı. Skriniar'a bu kez de Premier Lig'den Tottenham talip oldu. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR30 Mart 2025 Pazar 10:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Milan Skriniar fırtınası! Avrupa onun peşinde
ABONE OL

Ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak alınan Milan Skriniar, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Jose Mourinho, gelecek sezon için Skriniar'ın bonservisinin alınmasını talep etti. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncu için zorlu rakiplerle mücadele edecek. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Atletico Madrid, Skriniar'ı listesine aldı. La Liga devi, Teknik Direktör Diego Simeone'nin de onay vermesiyle PSG ile görüşmelere başlayacak. Fransa ekibinin oyuncuyu satmak istemesi, Skriniar'a olan ilgiyi artırıyor.

TOTTENHAM ONU İSTİYOR

Fichajes'in haberine göre ise; Tottenham, takımdan ayrılması beklenen Arjantinli stoper Cristian Romero'nun yerine Milan Skriniar'ı transfer listesine ekledi. Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou'nun, Romero'nun olası ayrılığında savunmaya liderlik edebilecek üst düzey bir stoper talebi olduğu, Skriniar'ın da tecrübesiyle bunu karşılayabileceği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.