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Spor

Fenerbahçe'de Mircea Lucescu sesleri

Türkiye'nin yakından tanıdığı isim Mircea Lucescu Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör koltuğu için en büyük adayın Lucescu olduğu belirtildi.

12 Haziran 2023 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Mircea Lucescu sesleri
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Fenerbahçe sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlarken, teknik direktör Jorge Jesus görevinden ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe 2023-24 sezonu için teknik direktör arayışlarına ivedi bir şekilde başladı.

EN BÜYÜK ADAY MIRCEA LUCESCU

Jorge Jesus'un yerine teknik direktör arayan Fenerbahçe'de Mircea Lucescu iddiası ortaya atıldı. beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında Mircea Lucescu var.

Yeni sezonda takımı Süper Lig'i tanıyan bir isme emanet etmek istediği belirtilen Fenerbahçe'nin göreve Mircea Lucescu'yu getirmek istediği öne sürülüyor.

DINAMO KIEV'LE 1 YIL DAHA KONTRATI VAR

An itibarıyla Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu'nun takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Mircea Lucescu ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 77 yaşındaki Rumen teknik direktör, Galatasaray ile UEFA Süper Kupa zaferi de elde etmişti.

MIRCEA LUCESCU KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya'da dünyaya gelen Mircea Lucescu, teknik direktörlük kariyerine 1981 yılında Romanya Milli Takımı'nda başladı. Lucescu daha sonra sırasıyla FC Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit, Türkiye Milli Takımı ve Dinamo Kiev'de görev aldı.

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