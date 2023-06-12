Fenerbahçe'de Mircea Lucescu sesleri

Fenerbahçe sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlarken, teknik direktör Jorge Jesus görevinden ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe 2023-24 sezonu için teknik direktör arayışlarına ivedi bir şekilde başladı.
Jorge Jesus'un yerine teknik direktör arayan Fenerbahçe'de Mircea Lucescu iddiası ortaya atıldı. beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında Mircea Lucescu var.
Yeni sezonda takımı Süper Lig'i tanıyan bir isme emanet etmek istediği belirtilen Fenerbahçe'nin göreve Mircea Lucescu'yu getirmek istediği öne sürülüyor.
An itibarıyla Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu'nun takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Mircea Lucescu ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 77 yaşındaki Rumen teknik direktör, Galatasaray ile UEFA Süper Kupa zaferi de elde etmişti.
29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya'da dünyaya gelen Mircea Lucescu, teknik direktörlük kariyerine 1981 yılında Romanya Milli Takımı'nda başladı. Lucescu daha sonra sırasıyla FC Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit, Türkiye Milli Takımı ve Dinamo Kiev'de görev aldı.