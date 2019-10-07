Fenerbahçe'de Moses ve Hasan Ali Kaldırım dönüyor
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Mosess, milli arada hazır hale gelecek. Garry Rodrigues de takıma katılacak.
Moses ve Hasan Ali’nin bu süreçte tamamen hazır olması bekleniyor. Bu iki futbolcu da tam olarak düzelmeden sahaya çıktıkları için tekrar sakatlanmışlardı. Ayrıca Rodrigues de takıma katılacak.
(Akşam)
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