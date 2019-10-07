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Fenerbahçe'de Moses ve Hasan Ali Kaldırım dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Mosess, milli arada hazır hale gelecek. Garry Rodrigues de takıma katılacak.

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Moses ve Hasan Ali’nin bu süreçte tamamen hazır olması bekleniyor. Bu iki futbolcu da tam olarak düzelmeden sahaya çıktıkları için tekrar sakatlanmışlardı. Ayrıca Rodrigues de takıma katılacak.

(Akşam)

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