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Spor

Fenerbahçe'de mucizenin adı Oosterwolde

11 Nisan'daki Olympiakos maçında sakatlanarak ameliyat olan 23 yaşındaki sol bek, özveri göstererek beklenenden erken döndü. Dün akşam oynanan Kayserispor maçında sahadaki yerini aldı.

Sabah13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de mucizenin adı Oosterwolde
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Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, 1 aylık aranın ardından kadroya döndü.

Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran Hollandalı oyuncu, büyük bir özveri göstererek beklenenden çok daha erken formayı sırtına geçirdi.

23 yaşındaki savunmacı, Kayserispor karşılaşmasına 11'de başladı ve takımının ikinci golünde, attığı çalımlarla pozisyonun yaratıcısı oldu.

"BİR AY ÖNCE AMELİYAT MASASINDAYDI"

Gösterdiği hırslı ve başarılı performansla taraftarın alkışını alan genç futbolcu için, "Daha bir ay önce ameliyat masasındaydı, şimdi sahada şov yapıyor" yorumları yapıldı.

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