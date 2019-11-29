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Fenerbahçe’de Muriç sevinci

Sarı-Lacivertliler’de Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrası “5 hafta sahalardan uzak kalır” denilen Kosovalı yıldız idmanın ilk bölümüne katıldı. Muriç’in Göztepe karşısında ikinci yarıda oynaması bekleniyor. Kruse ise tamamen hazır.

  • Star Spor
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YENİ Malatya deplasmanında 2 puan bırakarak zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe’de sakat futbolculardan müjdeli haber geldi. Sarı-Lacivertliler’de uzun süredir sakat olan Max Kruse, dün antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan ve bu yüzden milli takıma da gidemeyen Vedat Muriç de idmanın ilk bölümünde yer aldı. Can Bartu Tesisleri’nde Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlarken, defanstan hücuma, hücumdan defansa geçiş ve bireysel çalışmalar üzerinde duruldu. Isınma ve 5’e 2 pas çalışmasına katılan Muriç’in Yanal’ın görev vermesi durumunda Göztepe’ye karşı ikinci yarıda sahada olabileceği kaydedildi. Sportif Direktör Damien Comolli sakatlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kruse döndü. Muriç umarım cumartesi (yarın) oynar. Kulüp doktorlarına teşekkür ediyoruz. Mevlüt’ün durumu da kötü değil.Kupa olmazsa G.Birliği maçına yetişir. Berke Özer 2 hafta sonra çalışmalara başlayacak. Okan Turp da Aralık sonu döner.”

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