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Spor

Fenerbahçe'de nefesler tutuldu! Fred'den gelecek haber bekleniyor

Samsunspor maçında sakatlanan Fred, tedavi sürecinin başarılı geçmesinin ardından 6 Şubat'ta bireysel çalışmalara başlamıştı. Bugün Fred'in MR'ı çekilecek. Sonuçlar istenildiği gibi temiz çıkarsa Brezilyalı yıldız takımla birlikte çalışmalara başlayacak. İşte detaylar..

Fanatik19 Şubat 2024 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de nefesler tutuldu! Fred'den gelecek haber bekleniyor
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Fred, bu sezon Fenerbahçe'nin oyun planının kilit isimlerinden biri oldu. Onun yokluğunda sarı lacivertlilerde hem sistem fazlasıyla aksadı hem de kayıplar yaşandı. Ancak Sambacı, sezonun en şanssız oyuncuları arasında yer aldı. Tecrübeli futbolcu ilk olarak 29 Ekim'deki Pendikspor maçında kasığından sakatlandı, 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Fred iyileştikten sonra sahalara çok iyi döndü, kısa sürede form tuttu. Ancak Brezilyalı orta saha oyuncusu, 21 Ocak'taki Samsunspor mücadelesinde bu kez de tendon sakatlığı yaşadı. Sambacı, tedavi süreci sonrası 6 Şubat'ta bireysel çalışmalara başlamıştı. 30 yaşındaki futbolcu o tarihten beri herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Bugün, Fred için kritik bir gün olacak.

KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞİRSE...

Fenerbahçe'de Sambacı'nın MR'ı çekilecek. Eğer sonuç beklendiği gibi güzel çıkarsa, Fred yarından itibaren takımla çalışmalara katılabilecek. Yıldız oyuncu, pazar günkü Kasımpaşa mücadelesinde kadrodaki yerini alacak. Deneyimli orta saha oyuncusu, hocası İsmail Kartal'ın tercihine göre ilk 11'de görev yapabilir. Ancak kötü senaryo gerçekleşir ve bugünkü MR'ın sonucu kötü çıkarsa, Fred için yeni bir tedavi ve çalışma programı belirlenecek.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe, Fred'in oynadığı 21 resmi maçta 20 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fred'in görev yapmadığı 15 karşılaşmada ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi geldi.

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