Fenerbahçe'de Neustadter'e gün doğdu

ELDE kaldı sadece Neustadter. Trabzon maçında sarı kart limitini dolduran Skrtel, kırmızı kart gören Sadık ve sakat Serdar dışında Kasımpaşa maçında formaya giyebilecek tek stoper orijinli oyuncu Neustadter kaldı! Ligin ikinci yarısına kadar en istikrarlı futbolcu olan 31 yaşındaki stoper, yapılan takviyelerle gözden düştü. Takımın kötü döneminde Neustadter’in şimdiki sorumluluğu oldukça fazla. Yaklaşık 2.5 aydır maça çıkmayan Neustadter, bu fırsatı iyi değerlendirme düşüncesinde. Deneyimli savunmacının mukavelesi de sezon sonu tamamlanıyor. Kasımpaşa maçıyla geleceği değişebilir.

AYEW’DE GERi ADIM!

TRABZON maçında ilk yarıdan ıslıklanmaya başlayan Ayew, çöküşte. Başkan Koç ve Yanal’ın, “Bonservisini alabilsek” dediği Ganalı da taraftar baskısı geri adım attırabilir.

Akşam