Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Suudi Arabistan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldızdan en az 10 milyon euro kazanmak istiyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, Kante için bu seviyeye çıkmayı düşünmediği için, indirim talep ediyor. Kanarya'nın pazarlıklardaki kozu, tekrardan Avrupa sahnesine çıkmak ve 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terletmek isteyen Kante'nin tutumu.

34 yaşındaki oyuncu, Ittihad'ın 25 milyon euroluk maaş teklifini reddetti. Suudi Arabistan basınından Tawusal'ın haberine göre; İngiliz ekibi Chelsea ve Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, yıldız orta saha ile ciddi şekilde ilgileniyor. Chelsea, eski oyuncusunu 'tecrübe takviyesi' olarak transfer etmek istiyor. Öte yandan zirve yarışından kopmak istemeyen Al Nassr ise bu iddiasını güçlendirmek için Kante'yi önemli bir yapı taşı olarak görüyor. Bu sezon 24 maça çıkan Fransız futbolcu, 1 gol attı. Kariyerinde 1 Dünya Kupası ve 1 Devler Ligi kupası bulunuyor.