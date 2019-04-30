Fenerbahçe'de ödeme krizi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, son Samandıra ziyaretine dair bir detay paylaşmış ardından da "Maaş ödemeleri konusunda diğer kulüplerin önündeyiz" demişti. Koç, ödemeler konusunda aksaklık yaşadıklarını ancak diğer kulüplere nazaran daha iyi durumda olduklarını anlatmak istedi. Peki Fenerbahçe'de futbol takımında ödemeler ne durumda? Samandıra'dan gelen bilgiler durumun pek iç açıcı olmadığı yönünde. Hatta Koç'un bu açıklaması futbolcular arasında büyük şaşkınlık yarattı.

KONUŞULAN BEDEL 17 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de futbolculara 2019 yılına dair hiçbir hak ediş ödenmiş değil. Takımın 4 aylık maaşı birikmiş durumda. Bazı primlerin de söz verilmesine rağmen halen ödenmediği iddiaları da hayli kuvvetli. Bu durumun takımın son dönemdeki futboluna olumsuz etki ettiği belirtiliyor. Yönetim bu konuyu çözebilmek için çare arıyor. 31 Mayıs'taki UEFA görüşmesine kadar bu durumun çözüme kavuşması gerek. Futbolcu alacağı olmadığına dair UEFA'ya bilgi vermek için yaklaşık 17 milyon Euro'luk bir ödemenin futbol takımına yapılması şart. İkinci seçenek, futbolcuların "Alacağım yoktur" kağıdı imzalaması.

(Sabah)