24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9668
  • 6,689
  • 246.214
  • 95.283
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de ödeme krizi

Fenerbahçe'de futbolculara 2019 yılına dair hiçbir hak ediş ödenmiş değil. Takımın 4 aylık maaşı birikmiş durumda. Söz verilen bazı primlerin de halen ödenmediği iddiaları hayli kuvvetli.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, son Samandıra ziyaretine dair bir detay paylaşmış ardından da "Maaş ödemeleri konusunda diğer kulüplerin önündeyiz" demişti. Koç, ödemeler konusunda aksaklık yaşadıklarını ancak diğer kulüplere nazaran daha iyi durumda olduklarını anlatmak istedi. Peki Fenerbahçe'de futbol takımında ödemeler ne durumda? Samandıra'dan gelen bilgiler durumun pek iç açıcı olmadığı yönünde. Hatta Koç'un bu açıklaması futbolcular arasında büyük şaşkınlık yarattı.
 
KONUŞULAN BEDEL 17 MİLYON EURO
 
Fenerbahçe'de futbolculara 2019 yılına dair hiçbir hak ediş ödenmiş değil. Takımın 4 aylık maaşı birikmiş durumda. Bazı primlerin de söz verilmesine rağmen halen ödenmediği iddiaları da hayli kuvvetli. Bu durumun takımın son dönemdeki futboluna olumsuz etki ettiği belirtiliyor. Yönetim bu konuyu çözebilmek için çare arıyor. 31 Mayıs'taki UEFA görüşmesine kadar bu durumun çözüme kavuşması gerek. Futbolcu alacağı olmadığına dair UEFA'ya bilgi vermek için yaklaşık 17 milyon Euro'luk bir ödemenin futbol takımına yapılması şart. İkinci seçenek, futbolcuların "Alacağım yoktur" kağıdı imzalaması.
 
(Sabah)

Ben Bilirim hafta içi her gün 20.00’da 360´da

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

PKK'lı grup etkisiz hale getirildi

PKK'lı grup etkisiz hale getirildi

81 il valiliğine Bakan Soylu'dan talimat

81 il valiliğine Bakan Soylu'dan talimat

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi, ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi, ilk kez görücüye çıktı

İstanbul neden çatlıyor? İşte tahmin edilen sebebi

İstanbul neden çatlıyor? İşte tahmin edilen sebebi

Milli radar tepeden bakacak

Milli radar tepeden bakacak

Protestoyla gömüldü: Hakkımızı helal etmiyoruz

Protestoyla gömüldü: Hakkımızı helal etmiyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Sichuan Airlines´ın Türkiye´ye ilk seferinde eğlenceli saatler yaşandı

Sichuan Airlines´ın Türkiye´ye ilk seferinde eğlenceli saatler yaşandı

İnanılmaz benzerlik! Çalıştığı yere akın ediyorlar...

İnanılmaz benzerlik! Çalıştığı yere akın ediyorlar...

'Disneyland' olamadı, kaderine terk edildi...

'Disneyland' olamadı, kaderine terk edildi...

Yaylalarda iki mevsim güzelliği

Yaylalarda iki mevsim güzelliği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA