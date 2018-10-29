Fenerbahçe'de Oğuz Kağan 3 ay yok

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 10. haftasında sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu maçta 11'de forma giyen Oğuz Kağan, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alındı.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından yapılan kontroller sonrasında genç futbolcu Oğuz Kağan'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Oğuz Kağan'ın fibula kemiğinde kırık tespit edildiği ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Oğuz Kağan Güçtekin bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk maçına Ankaragücü karşısına çıktı ve 60 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu Avrupa Ligi'nde ise 16 dakika görev aldı.