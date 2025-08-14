İSTANBUL 30°C / 24°C
Fenerbahçe'de Oleksandr Zinchenko ısrarı! Arsenal'in inadı kırıldı

Jose Mourinho'nun orta sahada oynatmak istediği 28 yaşındaki Oleksandr Zinchenko için Arsenal, 13 milyon euroluk inadından vazgeçti. Kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncu için 'Topçular' pazarlığa açık hale geldi.

Akşam14 Ağustos 2025 Perşembe 08:04 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun ısrarla takımda görmek istediği 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zinchenko için Arsenal, 13 milyon euroluk inadından vazgeçti. Kadroda düşünülmeyen deneyimli sol kanat oyuncusu için 'Topçular' pazarlığa açık konuma geldi. Mourinho'nun orta sahada kullanmak istediği Zinchenko ise imza parasının peşinde.

The Athletic, sezon sonu serbest kalacak Zinchenko'nun 1 yılı tamamlayıp daha fazla kazanç elde etmeyi amaçladığını bildirdi. Oyuncunun kariyerinden önce maddi konuları öncelik yapması Ada basınında tartışma konusu oldu. Kariyerinde 196 kez sol bek; 45 kez ise orta sahada görev yapan Zinchenko, 2022'de 35 milyon euroya Manchester City'den Arsenal'ın yolunu tutmuştu. Teknik Direktör Arteta, oyuncuya şans vereceğini söylese de bu ihtimal pek güçlü görünmüyor...

