Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki 1 numaralı gündemi, sezon başında yapılamayan 6 numara takviyesini gerçekleştirmekti. Ancak stoper hattındaki peş peşe sakatlıklar sonrası gündem değişecek gibi görünüyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Önce Luan Peres ameliyat oldu, ardından Serdar Aziz, ayak bileğinden operasyon geçirdi. Sonra Djiku'nun ayağında kırık oluştu. Son olarak Becao'nun tendonunda kopma tespit edildi. Yönetim ve teknik ekip bu nedenle ocakta savunmaya takviye yapmayı gündeme aldı.

Çünkü Peres'in de Serdar Aziz'in de Becao'nun da sakatlıkları basit ve kısa süreli problemler değil. Uzun sürebilecek, sonrasında hemen form yakalatmayabilecek sakatlıklar yaşayan üç oyuncunun dönüşleri beklenildiği gibi olmayabilir. Olası bir plan tutmaması ihtimaline karşı yönetim stoper transferi için harekete geçti.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILABİLİR

Sarı-Lacivertliler, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Serdar Saatçı'yı listenin ilk sırasına yazdı. 20 yaşındaki savunma oyuncusu için kiralama teklifi yapılması bekleniyor.

Braga, geçtiğimiz sezon Serdar için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Genç stoper, bu sezon 8 resmi maçta 671 dakika süre aldı. Sarı-Lacivertliler, özellikle yabancı kontenjanını kullanmamak için Serdar Saatçı'yı listenin ilk sırasına yazdı.

ÇALIŞMALAR DA SÜRÜYOR

Ancak yönetimin, alternatif isimleri belirlemek adına da çalışmalar yaptığı öğrenildi. Teknik ekiple birlikte önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor.