Fenerbahçe'de Oosterwolde krizi! Taraftar tepkili...

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucunda Parma'dan 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde kulübeye mahkum oldu.

JAYDEN OOSTERWOLDE SON İKİ MAÇTA SÜRE ALAMADI

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra 25 Şubat tarihinde Kadıköy'de oynanan ve 4-0 kazanılan Konyaspor maçının 68. dakikasında oyuna giren Hollandalı sol bek sonrasında Süper Lig'de oynanan Kayseri deplasmanı ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya karşı kadroda olmasına rağmen süre almadı.

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TARAFTARDAN JORGE JESUS'A OOSTERWOLDE TEPKİSİ

Bu maçlarda savunmanın solunda Lincoln'e şans tanıyan teknik direktör Jorge Jesus'un Oosterwolde'yi neden oynatmadığı merak konusu oldu. Takvim'in haberine göre; Oosterwolde'nin oynatılmamasına taraftarlar tıpkı Arda Güler'de olduğu gibi ciddi tepki koymuş durumda.

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RÖVANŞ MAÇINDA SAHADA

Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Jesus'un 21 yaşındaki sol beke Sevilla rövanşında şans tanıma ihtimali yüksek görünüyor.