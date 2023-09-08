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Spor

Fenerbahçe'de orta saha operasyonu sürüyor

Fenerbahçe'de gündemin tek maddesi 6 numara transferi. Yönetim geniş bir liste hazırladı. Her geçen gün bu listeye yeni isimler de dahil oluyor.

8 Eylül 2023 Cuma 10:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de orta saha operasyonu sürüyor
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Son olarak iki Hırvat yıldız, Mario Pasalic ile Josip Misic gündeme gelen oyuncular oldu. Fenerbahçe, bu yaz döneminde daha önce de Atalanta'lı Pasalic için hamle yapmıştı. İtalyan ekibi transfere yeşil ışık yaksa da başarılı futbolcu gelmeye sıcak bakmamıştı. Ancak Pasalic, bu sezon Atalanta'da fazla forma şansı bulamayacağının farkına vardı.

SADECE 45 DAKİKA OYNADI

Teknik direktör Gasperini, ligin ilk haftasındaki Sassuolo maçında öğrencisine 45 dakika şans verirken, sonraki Frosinone ve Monza karşılaşmalarında kulübede oturttu. Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki oyuncunun bu kez ikna olmasını umarak bir kez daha girişimlere başladığı öğrenildi. Hem Atalanta hem de Pasalic'in menajeriyle görüşmeler yürütülüyor.

ZAGREB'İN KAPISI ÇALINDI

Fenerbahçe'nin diğer Hırvat adayı ise Josip Misic. Sarı-Lacivertliler, Dominik Livakovic transferi sonrası bu kez de 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Dinamo Zagreb'in kapısını çaldı.

'İLGİYİ GÖRMEZDEN GELEMEM'

Sports Digitale'ye konuşan başarılı futbolcunun menajeri Mladen Grgic konuyla ilgili olarak, 'Misic çok önemli bir isim. Hırvatistan'da yarın (bugün) transfer sona eriyor. Dinamo Zagreb satmak istemiyor. Ancak Fenerbahçe'nin ilgisini görmezden gelemem' ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, Livakovic'in ayrılmasının ardından takım kaptanlarından biri olmuştu.

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