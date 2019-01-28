Fenerbahçe'de orta sahaya 4 aday

Yönetimin şimdi orta sahayı güçlendirmek için transferdeki ilk hamleyi yapacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir peşinde oldukları Tolgay Arslan için Beşiktaş’ın kapısını son bir kez çalacaklar. Eğer Kartal yine sorun çıkarırsa hemen B planı devreye girecek. Fener, Chelsea’den Danny Drinkwater, Fulham’dan Stefan Johansen ya da PSV Eindhoven’den Bart Ramselaar’dan birini kadrosuna katacak.