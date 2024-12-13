Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetinden sonra evinde Athletic Bilbao'ya da zayıf bir futbolla 2-0 kaybetmesi, Avrupa basınının dikkatini çekti. İspanya, İtalya, İngiltere gibi önde gelen futbol ülkelerinde başarıdan başarıya koşan Jose Mourinho için oldukça sert yorumlar yapıldı. Hemen hemen tüm haberlerde; Portekizli hocanın Fenerbahçe'deki kariyerinde sona geldiğine dair ifadeler görüldü. Calciomercato'daki, "Fenerbahçe fırtınada. Jose Mourinho ve kulüp başkanı hedefte" başlığı en dikkat çekeni oldu.

TARAFTAR GİTMESİNDEN YANA

Diariovasco: "Athletic, Jose Mourinho'yu perişan etti. Valverde'nin takımı daha rekabetçiydi. Başkan ve Mou'ya homurdanılan statta futbolcular da teslim oldu. Doğrudan öfke vardı." Sportal: "Jose Mourinho'nun başı dertte. İstanbul ekibinin taraftarları Portekizli hocayı ve Başkan Koç'u hedef aldı. İstifa çağrısı statta yankılandı. Zirveden 6 puan uzaklaşıldı. 'Özel olan' sert bir saldırıya uğradı ve birçok kişi onun artık veda etmesini istiyor."

GÖREVDEN ALMAYI DÜŞÜNÜYORLAR!

Calcionapoli: "Jose Mourinho çok zor durumda. Görevden almayı düşünüyorlar!" Forzaroma: "Special One bu kez gerçekten büyük risk altında." Goalitalia: "Jose Mourinho gerçekten kovulma riskiyle mi karşı karşıya? Play-Off şansları devam ediyor ama tepkiler var." Calciomercato: "Fenerbahçe fırtınada, Jose Mourinho ve Başkan Ali Koç hedefte. Fenerbahçe için ağır bir nakavt daha. Taraftarın protestosu alevleniyor. Evinde 1 yenilgisi olan F.Bahçe'nin durumu endişe verici!"