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Spor

Fenerbahçe'de ortalık karıştı! ''Mourinho görevden alınabilir''

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nda thletic Bilbao'ya mağlup olması bardağı taşıran son damla oldu. Sarı lacivertli ekipte başkan Alii Koç ile teknik direktör Jose Mourinho hedef tahtasına konuldu. Portekizli hoca sert yorumlara maruz kaldı. İşte detaylar...

Akşam13 Aralık 2024 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ortalık karıştı! ''Mourinho görevden alınabilir''
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Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetinden sonra evinde Athletic Bilbao'ya da zayıf bir futbolla 2-0 kaybetmesi, Avrupa basınının dikkatini çekti. İspanya, İtalya, İngiltere gibi önde gelen futbol ülkelerinde başarıdan başarıya koşan Jose Mourinho için oldukça sert yorumlar yapıldı. Hemen hemen tüm haberlerde; Portekizli hocanın Fenerbahçe'deki kariyerinde sona geldiğine dair ifadeler görüldü. Calciomercato'daki, "Fenerbahçe fırtınada. Jose Mourinho ve kulüp başkanı hedefte" başlığı en dikkat çekeni oldu.

TARAFTAR GİTMESİNDEN YANA

Diariovasco: "Athletic, Jose Mourinho'yu perişan etti. Valverde'nin takımı daha rekabetçiydi. Başkan ve Mou'ya homurdanılan statta futbolcular da teslim oldu. Doğrudan öfke vardı." Sportal: "Jose Mourinho'nun başı dertte. İstanbul ekibinin taraftarları Portekizli hocayı ve Başkan Koç'u hedef aldı. İstifa çağrısı statta yankılandı. Zirveden 6 puan uzaklaşıldı. 'Özel olan' sert bir saldırıya uğradı ve birçok kişi onun artık veda etmesini istiyor."

GÖREVDEN ALMAYI DÜŞÜNÜYORLAR!

Calcionapoli: "Jose Mourinho çok zor durumda. Görevden almayı düşünüyorlar!" Forzaroma: "Special One bu kez gerçekten büyük risk altında." Goalitalia: "Jose Mourinho gerçekten kovulma riskiyle mi karşı karşıya? Play-Off şansları devam ediyor ama tepkiler var." Calciomercato: "Fenerbahçe fırtınada, Jose Mourinho ve Başkan Ali Koç hedefte. Fenerbahçe için ağır bir nakavt daha. Taraftarın protestosu alevleniyor. Evinde 1 yenilgisi olan F.Bahçe'nin durumu endişe verici!"

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