İSTANBUL 29°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7137
  • EURO
    21,4909
  • ALTIN
    1273.57
  • BIST100
    4483.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sakatlandı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel sakatlandı. Fenerbahçe, yıldız oyuncunun sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı.

16 Mayıs 2023 Salı 12:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sakatlandı
ABONE OL

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in sol baldırında darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, perşembe günü kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.