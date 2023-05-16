Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sakatlandı

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in sol baldırında darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in sakatlık geçirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, perşembe günü kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek.