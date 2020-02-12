'Fenerbahçe'de oynadığım için pişman değilim'

Sporx 12.02.2020 15:20 - Güncelleme: 12.02.2020 15:20

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren Dijonlu Yassine Benzia, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Lille'den Fenerbahçe ve Olympiakos'a kiralandıktan sonra Dijon'a bonservisiyle transfer olan Yassine Benzia, "Fransa Ligue 1'e geri dönmek istedim. Olympiakos ile Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordum ama isteğim ve önceliğim Fransa'ya dönmekti. Dijon, Lille ile görüşen ve beni en çok isteyen kulüptü. 3.5 yıllık imza attım. Çok istediler ve beni ikna ettiler. Dijon çok hırslı, iyi yapılanmış ve hedefleri olan bir kulüp." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN PİŞMAN DEĞİLİM"

Lille'den sonraki günleri sorulan Lyon altyapısından yetişen Benzia, "Fenerbahçe ve Olympiakos'ta oynadığım için pişman değilim. Önceliğim Fransya'ya geri dönmekti ve Dijon'u seçtim. Beklentileri karşılamadığımı biliyorum, ancak şu an 25 yaşındayım" cevabını verdi.

"TERCİH ETTİĞİM ROL FORVET VEYA ARKASI"

Sahada tercih ettiği rolle ilgili gelen soruya ise Cezayirli oyuncu, "Tercih ettiğim rol forvet ya da forvet arkası. Gençken sürekli forvet oynuyordum. Yıllar geçtikçe adım adım kaleye daha uzak görevler aldım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.