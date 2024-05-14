Fenerbahçe'de oyunculara derbi için prim!

Fenerbahçe için Galatasaray ile pazar günü deplasmanda oynanacak dev maç adeta gurur meselesi oldu.

Bitime 2 hafta kala ezeli rakibinin 6 puan gerisinde yer alan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğu mucizelere bırakmış durumda. Ancak hem futbolcular hem de teknik heyet, derbiyi kazanmayı kafalarına koydu.

Fenerbahçe, deplasmanda Sarı-Kırmızılılar'ı mağlup ederek kendilerine karşı şampiyonluk kutlaması yapmalarına izin vermemeye kararlı. Ayrıca alınacak galibiyet, şampiyonluk şansını son haftaya taşıması anlamına gelecek.

Futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk gelmese bile taraftara en azından deplasmanda alınacak bir derbi galibiyeti hediye etmeye kararlı.

YÖNETİMDEN ÖZEL PRİM KARARI

Sarı-Lacivertliler'de yönetim de boş durmuyor. Kayserispor maçıyla birlikte motivasyon için yeni bir adım atıldı. Soyunma odasında futbolcuların dolaplarına aileleriyle olan fotoğrafları asıldı. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak, "Bizim için, ailemiz için" ifadeleri yazıldı.

Yönetim, derbi öncesinde de kolları sıvadı. Hafta boyunca Samandıra'ya çıkarma yapılarak futbolcularla vakit geçirilecek, moral-motivasyon konuşmaları yapılacak. Ayrıca dev maça özel bir prim verilmesi de gündemde.