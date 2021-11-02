Fenerbahçe'de Ozan Tufan pişmanlığı! Krize neden oldu...

Star.com.tr 2 Kasım 2021 Salı 21:18 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 21:18

Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan ve Watford'a transfer olan Ozan Tufan Premier'de Lig'de 3 maça çıktı. Sarı lacivertliler Ozan Tufan ayrılığı sonrası orta sahada istikrarı bir türlü yakalayamazken milli yıldız da Watford da yedek kaldı.

OZAN TUFAN SONRASI ORTA SAHA ÇÖKTÜ

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ayrılığı sonrası orta saha kurgusu bir türlü çözülemedi. Miha Zajc, Gustavo, Sosa, Pelkas, Mesut Özil gibi isimler orta sahada bir türlü takımın vazgeçilmez ilk 11 oyuncuları olamadı. Son üç maçını da kaybeden Fenerbahçe'de Ozan Tufan geçen senenin en önemli orta saha oyuncularından birisi olurken çıktığı 41 maçta 6 gol 8 asist yapmayı başarmıştı.

OZAN TUFAN DEVRE ARASI FENERBAHÇE'YE DÖNER Mİ?

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Watford'a kiralandı. Yapılan anlaşmada iki kulüp arasında milli futbolcu için 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Watford 26 yaşındaki milli oyuncu Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 1 milyon euro da kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu Watford'un küme düşmemesi halinde devreye girecek. Premier Lig'de 10 puan toplayan Watford 16. sırada yer alıyor. Ozan Tufan için devre arasında büyük bir sorun yaşanmadığı takdirde eski kulübü Fenerbahçe'ye dönme ihtimali bulunmazken sene sonunda Watford küme düşerse milli yıldız sarı lacivertlilere geri dönecek.