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Spor

Fenerbahçe'de Pelkas'ın omzu çıktı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir gün kala Fenerbahçe, Pelkas'tan gelen kötü haberle sarsıldı. Yunan yıldızın antrenmanda sakatlandığı ve omzunun çıktığı belirtildi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:17
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin bu sabah yapılan antrenmanında Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığı açıklandı. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından ilk müdahalesi yapılan Yunan futbolcunun omzunun yerine oturtulduğu ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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