Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görev yapmadığı dönemde de çalışarak farkını ortaya koydu. Sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı ve boşta kaldığı bir senelik zaman diliminde ekibinden bir ismi Pep Guardiola'nın yanına İngiltere'ye yollayan Kartal, oradan gelen bilgilerle oyun tarzını oluşturdu.

İŞTE O DEĞİŞİM:

Kendisine 3 farklı dosya hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'da oynayacakları futbolu, Anadolu takımlarına karşı uygulayacağı sistemi ve derbi maçlardaki düzeni belirledi. Fenerbahçe'ye yeniden imza atınca da bunları uygulamaya geçti. İşte Kartal'ın Manchester City esintileri taşıyan değişimi:

1-SAĞ AYAKLI SOL BEK

Becao ve Djiku ikilisini orta alana kadar çeken İsmail Kartal, takım boyunu kısaltırken, sol bekte bire bir Manchester City taktiği uyguladı. Geçtiğimiz sezon City'de sol bek olarak görev yapan Joao Cancelo, İngiliz ekibinde oyun kurucu rolündeydi ve sürekli dribblinglerle ataklara destek veriyordu. Fenerbahçe'de Cancelo'nun görevi Ferdi Kadıoğlu'na verildi. Milli futbolcu, orta sahanın merkezine kadar gelerek oyun kurmada kilit rol oynuyor.

2-HIZLI VE DİKİNE ATILAN PASLAR

Fenerbahçe'de göze çarpan bir diğer özellik City gibi hızlı, dikine, direkt olarak atılan paslar... Sadece hücuma odaklanan sarı-lacivertliler, ilerde çabuk oyunculardan çok Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci gibi teknik kapasitesi yüksek isimlerle bunu başardı.

3-SZYMANSKI'NIN ÖZEL GÖREVİ

Kartal, oyunu kurması için Szymanski'nin geriye kadar gelmesini istemiyor. Rakip ceza alanına fırsat koşuları yapıp topla tehlikeli bölgede buluşmasını isteyen tecrübeli hoca, bunda da şu ana kadar başarılı oldu. City'de De Bruyne ve Barcelona'ya gitmeden İlkay Gündoğan bu görevi üstleniyordu. Szymanski şimdiden 8 gol, 4 asist yapmayı başardı.

4-TOPU KAZANMA SÜRESİ KISALDI

Fenerbahçe, tıpkı Manchester City gibi topu kaybettiği anda alanı daraltarak en az iki futbolcu ile prese başlıyor. Topu geri kazanma süresinin çok kısalması ve bu pres gücü rakibe pozisyon vermemek adına da oldukça başarılı bir şekilde uygulandı. Sarı-lacivertliler, ligde son 3 maçtır gol yemedi.

5-İRFAN CAN ÇİZGİDE BEKLEMIYOR

Yeni transfer Dzeko'nun sık sık oyun içine dahil olması ve kaçak oynamaması, pas istasyonu görevi görmesi İsmail Kartal'ın planlarından biri. İrfan Can Kahveci'nin de sağ kanatta sık sık içe katederek asistler ve goller atması Bernardo Silva oyununun bir parçası.