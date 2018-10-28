Fenerbahçe'de Phillip Cocu görevden alındı
Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı teknik adamın görevden alındığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu, bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır." denildi.
Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla, Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı teknik direktör kalmadı.
Ali Koç soyunma odasına inerek ayrılığı bildirdi
Yayıncı kuruluş muhabiri Alper Yemeniciler'in verdiği bilgiye göre Ali Koç, maçın ardından soyunma odasına inerek ayrılık kararını Hollandalı çalıştırıcıya iletti.
Ali Koç daha önce "Facia olmadıkça Cocu ile yola devam edeceğiz." demişti.
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