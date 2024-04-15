Fenerbahçe'de Rade Krunic eleştirilerin hedefi

Fenerbahçe'de Rade Krunic, eleştiri oklarının hedefi oldu...

Sarı-Lacivertliler, sezon başında Rade Krunic'i kadrosuna katmak için büyük bir uğraş sarfetti. Ancak o dönem Milan forması giyen Boşnak orta saha oyuncusu ile bir türlü anlaşma sağlanamadı.

Devre arasında tekrar gündeme gelen 30 yaşındaki futbolcu, bu kez Kanarya'nın formasını giydi.

Tecrübeli oyuncu, geldiği günden bu yana ise bir türlü bekleneni ortaya koyamadı. Krunic, dün akşam da ilk yarıda forma giyerken, Karagümrük'in önde olduğu bölümde etkisiz futboluyla yine eleştiri oklarının hedefi oldu.