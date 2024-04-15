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Spor

Fenerbahçe'de Rade Krunic eleştirilerin hedefi

Büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir türlü istikrarlı performans ortaya koyamayan Rade Krunic eleştirilerin hedefindeki isim olmaktan kurtulamıyor.

Fanatik15 Nisan 2024 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Rade Krunic eleştirilerin hedefi
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Fenerbahçe'de Rade Krunic, eleştiri oklarının hedefi oldu...

Sarı-Lacivertliler, sezon başında Rade Krunic'i kadrosuna katmak için büyük bir uğraş sarfetti. Ancak o dönem Milan forması giyen Boşnak orta saha oyuncusu ile bir türlü anlaşma sağlanamadı.

Devre arasında tekrar gündeme gelen 30 yaşındaki futbolcu, bu kez Kanarya'nın formasını giydi.

Tecrübeli oyuncu, geldiği günden bu yana ise bir türlü bekleneni ortaya koyamadı. Krunic, dün akşam da ilk yarıda forma giyerken, Karagümrük'in önde olduğu bölümde etkisiz futboluyla yine eleştiri oklarının hedefi oldu.

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