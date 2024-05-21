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Spor

Fenerbahçe'de Rafael Benitez sesleri!

Ligde son haftaya Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, gelecek sezon planlamalarına başladı. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, takımın başına Rafael Benitez'i getirmek için harekete geçti.

21 Mayıs 2024 Salı 18:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Rafael Benitez sesleri!
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Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'ı deviren ve şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe bir yandan başkanlık için geri sayım sürüyor.

Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu getirmeyi hedeflediğini söylerken İspanyol basınından Ali Koç için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BENITEZ'İ İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre sezon sonunda İsmail Kartal ile yollarını ayırmak isteyen Ali Koç takımın başına Rafael Benitez'i getirmek için harekete geçti.

Haberin detaylarında Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istemesinden sonra Ali Koç'un da aynı deneyime ve başarılara sahip bir teknik direktör için harekete geçtiği ve Rafael Benitez'i belirlediği söylendi.

Ayrıca Ali Koç'un şimdiden Rafael Benitez'in temsilcileriyle görüşmelere başladığıda iddia edildi.

33 MAÇA ÇIKTI

Son olarak Celta Vigo'yu yöneten Rafael Benitez 33 resmi karşılaşmada takımın başında olurken bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet ile maç başına 1.09 puan ortalaması tutturdu.

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