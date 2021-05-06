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Spor

Fenerbahçe'de rakip Ankaragücü

Süper Lig 40'ıncı haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

DHA06 Mayıs 2021 Perşembe 21:13 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 21:13
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Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla da antrenman noktalanadı.

Sarı-lacivertli ekipte, Serdar Aziz antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Altay Bayındır ise takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Nazım Sangare, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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