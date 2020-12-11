Fenerbahçe'de rakip Yeni Malatyaspor

DHA 11 Aralık 2020 Cuma 19:32 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 19:32

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde gerçekleştirilen 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.