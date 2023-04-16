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Spor

Fenerbahçe'de rekor ayrılık! Tarihe geçecek Ferdi Kadıoğlu transferini duyurdular

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerini peşine takmaya devam ediyor. İtalyan devi, sezon sonunda 23 yaşındaki sağ bek Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

16 Nisan 2023 Pazar 19:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de rekor ayrılık! Tarihe geçecek Ferdi Kadıoğlu transferini duyurdular
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Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Ferdi Kadıoğlu için sezon sonunda Avrupa yolu gözüktü. 23 yaşındaki genç yıldız Ferdi Kadıoğlu bu sezon ligde gösterdiği istikrarlı performansı ile Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

FERDİ KADIOĞLU'NA TEKLİF YAĞIYOR

2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'ye transfer olan ve geldiği günden beri yükselen bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu teknik direktör Jorge Jesus'un da ilk 11'inin vazgeçilmez ismi oldu. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için İtalya'nın Serie A ekibi Inter yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

INTER HAREKETE GEÇTİ

İtalya'nın köklü kulübü Inter sezon sonunda Machester United'a transfer olması beklenen Denzel Dumfries'in yerini Ferdi Kadıoğlu ile doldurmak istiyor. İtalya basınında yer alan habere göre; Mavi-siyahlı ekip 23 yaşındaki milli yıldızı transfer etmek için 25 milyon euroluk bütçe ayırdı.

TARİHE GEÇECEK RAKAM

Fenerbahçe önümüzdeki yaz Ferdi Kadıoğlu transferinden büyük gelir elde etmeyi hedefliyor. Transferin 25 milyon euroluk rakamla gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Ferdi Kadıoğlu bu sezon sarı-lacivertli forma ile 38 resmi maçta yer alırken bunların 36'sında ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu bu sürede 1 gol, 3 asistlik performans ile skora katkı sağladı.

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