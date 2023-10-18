Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparken taraftarlar, takıma yönelik desteğini her konuda gösteriyorlar.

İsmail Kartal'ın ekibi, şu ana kadar hem oyun hem de skor olarak taraftarlarını memnun ederken henüz Ekim ayında yeni bir rekor kırdı ve kasasını doldurmayı başardı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Dzeko, Fred, Tadic, Szymanski gibi yıldızlar transfer edildi. Fenerbahçe, sezona oynadığı 16 resmi maçın tamamını kazanarak başladı. Bu müthiş performansla birlikte her maç Kadıköy'de tribünler doldu. Futbol takımının müthiş formu, en büyük etkisini ise forma satışlarında gösterdi. Sarı-Lacivertliler, 250 bin satış barajına daha önce en erken ocak ayında ulaşabilmişti. Dün kulüpten yapılan açıklamada, rekorun 3 ay geliştirilerek, bu sezon henüz ekim ayında 250 bin sayısına ulaştığı duyurularak, "Sizlerin desteğiyle kırılan bu rekor için hepinize binlerce teşekkür ediyoruz. Tutkunuzun eseri olan bu haberi paylaşmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.