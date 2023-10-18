İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0122
  • EURO
    29,6818
  • ALTIN
    1746.1
  • BIST100
    7976.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de rekor üstüne rekor! Taraftar kasayı doldurdu
Spor

Fenerbahçe'de rekor üstüne rekor! Taraftar kasayı doldurdu

Fenerbahçe'de oynanan güzel futbol taraftarı fazlasıyla memnun ederken, sarı lacivertli destekçiler bu mutluluğu kulübe gelir olarak da yansıtıyor. Taraftarlar, bu sezon satın aldığı formalarla rekor kırarak, kulübün kasasını doldurdu.

Fanatik18 Ekim 2023 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de rekor üstüne rekor! Taraftar kasayı doldurdu
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparken taraftarlar, takıma yönelik desteğini her konuda gösteriyorlar.

İsmail Kartal'ın ekibi, şu ana kadar hem oyun hem de skor olarak taraftarlarını memnun ederken henüz Ekim ayında yeni bir rekor kırdı ve kasasını doldurmayı başardı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Dzeko, Fred, Tadic, Szymanski gibi yıldızlar transfer edildi. Fenerbahçe, sezona oynadığı 16 resmi maçın tamamını kazanarak başladı. Bu müthiş performansla birlikte her maç Kadıköy'de tribünler doldu. Futbol takımının müthiş formu, en büyük etkisini ise forma satışlarında gösterdi. Sarı-Lacivertliler, 250 bin satış barajına daha önce en erken ocak ayında ulaşabilmişti. Dün kulüpten yapılan açıklamada, rekorun 3 ay geliştirilerek, bu sezon henüz ekim ayında 250 bin sayısına ulaştığı duyurularak, "Sizlerin desteğiyle kırılan bu rekor için hepinize binlerce teşekkür ediyoruz. Tutkunuzun eseri olan bu haberi paylaşmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.