12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
  • Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi milli arada sürüyor
Spor

Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi milli arada sürüyor

Süper Lig 13. haftasında milli ara sonrası Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

12 Kasım 2025 Çarşamba 18:10
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci çalışmasıyla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi. Salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşularıyla sürdü. Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

