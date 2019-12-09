Fenerbahçe'de Rodallega sesleri

Teknik direktör Ersun Yanal, hücumda gol yükünü tek başına sırtlayan ve zorlanan Vedat Muriqi'ye hem yardımcı hem de alternatif olabilecek bir isim istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının yönetime, Hugo Rodallega'nın ismini verdiği ileri sürüldü.

OCAKTA TEMAS KURULACAK!

Finansal Fair Play kuralları nedeniyle transferde bütçe sıkıntısı yaşayan sarı-lacivertli kulübün, ocak ayında Yukatel Denizlispor ile temasa geçip nabız yoklaması bekleniyor.

Transferde takas formülünün de gündeme gelebileceği ifade edildi. Trabzonspor ile anlaşamayınca sezon başında Denizlispor'a iki yıllık imza atan Rodallega, bu sezon ligde 10 maçta 2 gol kaydetti.

Denizlispor'da bu sezon durgun bir dönem geçiren Rodallega, Kolombiya Milli Takımı'nda 44 maçta 8 gol, kulüp kariyerinde ise 432 maçta 137 gol attı. 34 yaşındaki Kolombiyalı forvet, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde 33 maçta 15 gol, 3 asist gerçekleştirmişti.

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