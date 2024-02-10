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Spor

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao endişesi yok!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun dönüşü konusunda aceleci davranmıyor

10 Şubat 2024 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao endişesi yok!
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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun tamamen hazır olması bekleniyor...

Brezilyalı oyuncu, 29 Ekim'de oynanan Pendikspor maçında sakatlanmıştı. O tarihten beri formasından uzak kalan Becao, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. 28 yaşındaki savunmacının kısa süre sonra takım arkadaşlarına katılması bekleniyor. İsmail Kartal ise öğrencisinin dönüşü konusunda aceleci değil.

TAMAMEN HAZIR HALE GELMESİ BEKLENİYOR

Başarılı teknik adam, stoper rotasyonunda kadronun geniş olması nedeniyle Becao'nun tamamen hazır hale gelmesini bekliyor. Sambacı'nın oynayacak duruma geldikten sonra formasını geri almak için fazlasıyla savaşması gerekecek.

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