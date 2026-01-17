İSTANBUL 6°C / 1°C
Spor

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Kasımpaşa'ya kiralandı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımda bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'nun Kasımpaşa'ya kiralandığını TFF'ye bildirdi.

17 Ocak 2026 Cumartesi 13:55
Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından transferle alakalı yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Rodrigo Becao, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.Yeni transferimiz Becao'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Becao, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 3. futbolcu oldu. İstanbul temsilcisi, bu süreçte İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı.

